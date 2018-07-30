قال السيد عز العرب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إن الرد على شكاوى أولياء أمور الطلاب والمدرسين واجب مقدس، مؤكدًا أنه كلف رضا شعراوي، مدير إدارة الاتصال السياسي، بعقد لقاء جماهيري يوم الاثنين من كل أسبوع بقاعة المدرسة الفندقية لمقابلة أولياء الأمور والمدرسين لبحث مشاكلهم وحلها والرد الفوري عليها.

وأشار عز العرب، إلى مشاركته في اللقاءات الجماهيريه بصحبة مديري إدارت التنسيقات المختلفه ومدير عام الشؤن الماليه والإدارية ومدير الشؤن القانونيه ورئيس مجلس الأباء والمعلمين.

وأضاف مدير عام إدارة بنها أن هذا اللقاء جاء بناء على طلب الأستاذ طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، مشيرًا إلى أن مرحلة تطبيق نظام "التابلت" بالمرحلة الثانوية والابتدائية تتطلب منا جميعًا بذل المزيد من الجهد، مشددًا على ضرورة عقد لقاءات مع المدرسين وأولياء الأمور لبحث مشاكلهم وطلباتهم واقتراحاتهم.