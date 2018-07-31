أطلقها السيسي.. تعرف على فوائد مبادرة الإتاحة الإلكترونية لذوي الإعاقة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المعرض الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقد، اليوم، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، تدشين عدة مبادرات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، لتمكين أبناء الدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة من التفاعل مع كافة نواح الحياة المختلفة.

وعن تلك المبادرة، يقول الدكتور أسامة مصطفي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن "مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية"، تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على كل الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية عن طريق شبكة الإنترنت، دون حاجتهم إلى الذهاب لهذه الجهات وبذل مجهود.

وأوضح مصطفى، لـ"الوطن"، أنه لكي يتم تنفيذ هذه المبادرة بحاجة إلى قاعدة بيانات لجميع المواطنين وربطها مع الجهات جميع الجهات الحكومية، وكذلك شبكة إنترنت عالية الجودة، بالإضافة إلى تعليم وتدريب الموظفين على كيفية تقديم هذه الخدمة.

بينما قالت الدكتورة صفاء سيد، أستاذ التكنولوجيا بجامعة عين شمس، إن مبادرة الإتاحة التكنولوجية، تأتي ضمن توجهات الدولة للتوجة التكنولوجي، فسبق وأن أعلن الرئيس عن مبادرة مشتركة مع دولة الإمارات في مجال التعاون الرقمي الحكومي.

وأوضحت صفاء، لـ"الوطن"، أن دور هذه المبادرة هي تسهيل التعاملات الحكومية، بمعني أن الشخص ليس بحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية ولكن يمكنة إجراء أي تعامل حكومي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسة.

وأضافت أنه لتطبيق هذه المبادرة ستكون الدولة بحاجة إلى توجيه مؤسسات الدولة لهذا الاتجاة، وتدريب العاملين بالدولة على كيفية تطبيق هذا التوجه، ومتابعة الدولة المستمرة للمقيمين على هذه المبادرة.