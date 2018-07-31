قال الدكتور عمرو فاروق نائًبا عن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الأكاديمية تعمل على تقديم نفسها للمجتمع بشكل مختلف، وتعمل في ظل وزارة التعليم العالي والجهات الحكومية، ولكن بدأت العمل في إطار الشركات ومع كافة أطياف الشعب المصري والأفراد والمجتمع المدني.

وأضاف خلال المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي للاستثمار والتعليم، الذي تنظمه الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات، أن أكاديمية البحث العلمي ترعى التعليم فنيًا واقتصاديًا، ومثال ذلك معرض جنيف للابتكارات، الذي تدعمه الأكاديمية بشكل دائم، بالإضافة إلى دعم مشروعات تخرج مثل الهندسة والإعلام والفنون الجميلة والعلوم.

وتابع: ندعم ثقافة الشركات الناشئة، وتحويل الابتكارات لمشروعات، ونحفز الشباب المصري وندعمه ماديًا وفنيًا لتحويل فكرته لاقتصاد.

وأوضح "فاروق" أن تبسيط العلوم جزء مهم تحاول الأكاديمية أن تتعاون فيه مع الشركات، لإنتاج برنامج تلفزيوني إينيمشين كارتون في مجالات الثقافة العلمية.