نظمت جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، أمس، حفل توزيع 25 شهادة أمان قيمة الشهادة الواحدة 2500 جنيه بمبلغ إجمالي 62500 جنيه لـ25 أرملة ومطلقة لأبناء مركز السنبلاوين.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، وحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، وعبدالخالق عبدالعظيم مدير الأورمان بالدقهلية، والدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، وأيمن إسماعيل مدير فروع بنك مصر بالدقهلية.

وأكد عبدالخالق عبدالعظيم، في بيان له، أن الجمعية وزعت أيضا خلال الاحتفال 55 شيكا مساعدة زواج لـ55 عروسا يتيمة من أبناء المحافظة المقبلين على الزواج قيمة الشيك الواحد 7000 جنيه بمبلغ إجمالي 385 ألف جنيه، ليصبح إجمالي المساعدات المقدمة 447 ألفا و500 جنيه.