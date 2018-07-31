نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب المنصورة برئاسة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية قافلة من شباب جامعة المنصورة، تحت شعار "شير x الخير" إلى قرية نقيطة بمركز المنصورة للكشف السريع عن فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي سي وبي على هامش الاحتفال باليوم العالمي الالتهابات الكبدية.

وقال الدكتورة نسرين صلاح عمر، أنه تم فحص 410 شخصيات وتسجيل الحالات الإيجابية للتأكد بعدد من التحاليل الطبية الأخرى بمستشفى الباطنة التخصصي وسيصرف العلاج للمرضى بالمستشفى من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، كما تم تقديم التوعية الصحية عن طرق انتقال العدوى لأهالي القرية.

وذكرت أنه تم فحص ما يقرب من 15 ألف شخص على مدار الثلاث سنوات الماضية بالتنسيق مع مستشفى الباطنة التخصصي وقسم الأمراض المتوطنة بطب المنصورة من خلال القوافل الطبية وصرف العلاج للمرضى والمتابعة من الأطباء المتخصصين.