تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الإثنين، مستشفى الخارجة العام، حيث تفقد جميع العيادات الخارجية والتقى بالمواطنين والأطباء والعاملين، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها، والوقوف على مدى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ إنه وجه بضرورة دعم استراحات انتظار المرضى بمقاعد إضافية، ودراسة إنشاء مظلة خارجية مزودة بالمقاعد خارج العيادات لا ستعاب أكبر عدد من المرضى المنتظرين.

وأضاف المحافظ أنه وجه بضرورة تواجد الأطباء، وبدء العمل بالعيادات الخارجية تمام الساعة الثامنة صباحا، وإعلام المواطنين بذلك، كما وجه بسرعة فرش وتأثيث المبني الإداري الملحق بالمستشفى واستغلاله الاستغلال الأمثل واصلاح المصعد المعطل بسبب المياه.