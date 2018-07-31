علق الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني، على ما تردد من سرقة قرنية متوفى في مستشفى قصر العيني أثناء تغسيله دون علم أهله، موضحًا أن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية أن تأخذ الجزء السطحي من القرنية من الموتى دون موافقة الأهل.

وأضاف خضير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أنه يتم أخذ هذا الجزء لإنقاذ المرضى الذين يتم علاجهم بشكل مجاني، مؤكدًا أن عدم أخذ القرنية من الموتى يعني إصابة آلاف المرضى بالعمى.

وتابع: "شراء القرنية من الخارج سيكلف الدولة آلاف الدولارات".