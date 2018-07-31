أعلن جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، الإثنين، عن الانتهاء من رصف 50 كم من محور "تنيدة – منفلوط"، والذي يربط المحافظة بمحافظة أسيوط من ناحية مركز بلاط.

وقال المهندس ماهر حسوبة مدير منطقة التعمير بمركز الداخلة، والمشرف على المشروع، إنه جرى استكمال أعمال الرصف في 50 كم إضافية خلال الفترة الحالية، بعد اعتماد 550 مليون جنيه من موازنة جهاز التعمير.

وأضاف ماهر أن الطريق يتفرع لوصلتين في منطقة النقب بطول 6 كيلو متر وذلك لتقليل الحوادث، كما أن الوصلتين بكل منهم مكان مخصص للنقل الثقيل ليكون في عزلة عن السيارات الأخرى، ومن المميزات أن المنطقة النقب لن تكون صعبة الصعود أو النزول منها.

وأوضح حسوبة أن الطريق يربط الوادي الجديد بمحافظة أسيوط، ويبلغ طوله 265 كيلو مترا وبتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و200 مليون جنيه وينفذ على 3 مراحل تحت إشراف وبتمويل جهاز التعمير.