مصطفى قمر يسدل الستار على مهرجان الأوبرا الصيفي بـ"ليل إسكندرية"

أحيا النجم مصطفى قمر حفل ختام فعاليات المهرجان الصيفي الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمحافظة الإسكندرية، والذي استمر على مدار عشرة أيام متصلة في الفترة من 21 حتى 30 يوليو على المسرح الروماني في كوم الدكة.

قدم قمر باقة متنوعة من أشهر أعماله التي تغنى بها على مدار مشوارة الفني وسط حضور جماهيري كبير هي "هنقول إحنا لسه حبايب، الليلة دوب، السود عيونة، قولولي فين حبيبي، سكة العاشقين، جت تصالحني، حنحب أيامنا، أبو جلابية طوبي، خلينا عايشين، منايا، قلبي في الليالي، يا ليل يا قمر، كان ليا يوم حبيب، حبيب حياتي" واختتم الحفل بأغنية ليل إسكندرية.