الجيش اليمني يعلن تحرير سلسلة جبال البياض بمحافظة البيضاء وسط البلاد

منذ 59 دقيقة

منذ 59 دقيقة

أعلن الجيش اليمني تحرير سلسلة جبال البياض بمحافظة البيضاء وسط البلاد، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.