عاجل| حنفي جبالي يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار حنفي جبالي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم.