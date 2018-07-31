قال عبدالحميد أبو العزم، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، إن المدينة تتسم أنها من المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة، إذ يقطن بها قرابة مليون ونصف مواطن، ومساحتها 31 كيلو متر مربع، وتنقسم لحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وأضاف أبو العزم، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يرفع يوميا حوالي 2000 طن قمامة من المدينة، ويتم توجيهها للمدفن الصحي بمدينة أبو زعبل، لافتا إلى أن صور القمامة التي تم إذاعتها في البرنامج صباح أمس لا ينكر وجودها، ولكنها تتواجد يوميا ويتم إزالتها، ولا تستمر ليوم واحد.

وتابع رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، أن محافظ القليوبية أمد المدينة بـ10 عربات أخرى للقمامة، الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه خلال الشهرين الماضيين كان هناك مقلب كبير للقمامة يحتوي على 300 ألف طن قمامة يتم رفعهم بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتم إخلاء مكانهم، وجاري إنشاء محطة وسيطة بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه، وستكون هذه المحطة على أحدث تراث، وسيتم تجميع القمامة بها.