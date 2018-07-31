شنت الإعلامية مروج إبراهيم، مقدمة برنامج "ما وراء الحدث"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، هجومًا عنيفًا على قناة "الجزيرة" القطرية، قائلة: "كتبت شهادة وفاتها عندما أظهرت عدائها للشعب المصري"، موضحة أن "الجزيرة" ليست مدركة أن الجيش خط أحمر للمصريين.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "ولا مليون فيلم تافه في محتواه حتي لو مصروف عليه ملايين ممكن يزعزع ثقتنا في جيشنا، ولا يقدر يغير إيمان أبناء الجيش بالقضية اللي بيضحوا بنفسهم في سبيلها، قضية لا يعرف عنها صناع الوهم أي شيء.. الوطن".