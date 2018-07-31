عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اجتماعًا مساء أمس الاثنين برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتورة سوزان الحسانين عبدالعال رئيس المعهد، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع استعرض اللواء حسام الدين قطب رئيس هيئة الترسانة البحرية ما تم إنجازه بشأن إصلاح وإعادة تشغيل سفينتي أبحاث المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد "السلسبيل" و"اليرموك".

وأكد عبدالغفار على الجهود التي تبذلها القوات البحرية في حماية الشواطئ المصرية، مشيدًا بسرعة استجابتها وتفاعلها لإصلاح سفينتي أبحاث المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لافتًا إلى ما تمتلكه القوات البحرية من إمكانيات هائلة يمكن الاستفادة منها في إعادة تشغيل وتأهيل السفينتين، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عمل لسرعة عودة هاتين السفينتين إلى ممارسة نشاطهما البحثي في رصد البيئة البحرية ومسح الشواطئ المصرية وتلبية احتياجات مصر من العمل البحثي.

واستعرض المجلس إنجازات المعهد خلال الفترة من شهر فبراير إلى يوليو 2018 وأبرزها إعادة تأهيل وتشغيل مزرعة المكس، استكمال زراعة الأحواض الترابية بمزرعة "السرو"، دراسة تأثير محطات البيئة البحرية بالساحل الشمالي، التدخل السريع للجنة الطوارئ والأزمات بالمعهد لحل مشاكل البيئة الطارئة "رصد ظهور سكمة القرش جنوب البحر الأحمر"، دراسة أسباب ظهور البقعة الزيتية على سواحل المعهد بالسويس، تنظيم ورش عمل عن دور البحث العلمي في تنمية بيئة ومصايد البحر الأحمر، وكذا دراسة الأثر البيئي للسياحة بمنطقة مارينا العملين غرب الإسكندرية.

أيضا أحيط المجلس علمًا بتوقيع اتفاقيتي تعاون بين المعهد وبين جهتين، الأولى شركة إيفرجرين، والأخرى المعهد الكيني للدراسات البيئة، كذا بالتعاون بين المعهد وشركة "سمرمون" في عمل دورات بالمعهد لتجهيز الأسماك.