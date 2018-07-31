أرجأ مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، اعتماد القسم الثاني من الجزء الأول للحركة القضائية، إلى الأسبوع المقبل.

وقال المستشار رضا السيد، المتحدث الإعلامي باسم نادي القضاة، إن القسم الثاني من الجزء الأول، يعد الأكبر، ويشمل ترقية ما يقرب من ألف قاض، حيث يتضمن ترقية القضاة من درجة "رئيس أ" إلى "مستشار"، ومن درجة "مستشار" إلى درجة "نائب استئناف"، ومن درجة "نائب استئناف" إلى درجة "رئيس استئناف".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن اعتمد القسم الأول من الجزء الأول للحركة القضائية، والتى تضمنت ترقيات وتنقلات أعضاء النيابة العامة والمحامين العموم.