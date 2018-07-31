يشهد اللواء محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، الآن، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة.