أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث بأسم البرلمان، أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الإداري للدولة وأن إصداره يحتاج مراعاة ذلك بخلاف مراعاة النسب التي نص عليها الدستور للمرأة والشباب.

وقال حسب الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، أن القانون يحتاج إلى مزيد من الدقة لتطبيق اللامركزية مضيفًا، لدينا تشريع كامل للإدارة المحلية والرئيس تحدث عن هذا التشريع وسيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم والإجراءات الجنائية وقوانين الأحوال الشخصيةً والعلاقة بين المالك و المستأجر.

وتابع حسب الله: "وقعنا تحت ضغط كبير في إصدار قانون الرياضة المصرية مضيفًا، بعد إصدار القانون وجدنا أن بعض النصوص تحتاج لتعديل".