عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أربعة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة"، وبذلك تكون المحكمة قد أيدت حكمها الصادر في الدرجة الأولى بنفس العقوبة.

والمتهمون المحكوم عليهم هم كل من أحمد عبدالخالق، بنداري يحيي بنداري، حسين محمد، وعبدالله نجم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع في القتل وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.