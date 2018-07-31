قال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تخصيص أربعة مواقع لإنشاء بيوت ثقافية ببعض القرى، وذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي الثقافي والتنمية واكتشاف المواهب الشابة.

وأضاف محسن، أن الأربعة مواقع بقرى "صنعاء بالخارجة، وعين عيش ببلاط، وأبومنقار بالفرافرة، ودوش بباريس"، وجار تخصيص اعتمادات مالية لهم من قبل الوزارة للبدء في إنشائهم، مشيرا إلى أن البيوت الثقافية في القرى حققت نجاحا كبيرا تمثل في الحفاظ على الهوية والتراث ومحاربة الفكر الهدام والإرهاب.

وأضاف حسب، أن المديرية تعمل حاليا على تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية التي تنفذ في جميع المواقع الثقافية، بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وتشمل اكتشاف المواهب الشابة وتنفيذ مسابقات في مجالات الشعر والأدب والقصة القصيرة والمسرح والرسم.