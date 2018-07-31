وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة على برتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين جامعة أسيوط ومؤسسة 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر والذي يهدف إلى توحيد الجهود المجتمعية المبذولة من أجل إنشاء وتنفيذ مشروع مستشفى 2020 الجامعي لعلاج الأورام بصعيد مصر.

وقال الدكتور جعيص، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار مشاركة المجتمع المدني في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي نحو إشراك منظمات المجتمع المدني في إنشاء وتنفيذ وتجهيز وتشغيل المؤسسات الطبية التابعة للدولة من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتحدث الدكتور مصطفى الشرقاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر، عن أهمية توقيع البرتوكول بين جامعة أسيوط والمؤسسة لاستكمال تقديم دعم المؤسسة للقطاع الصحي بجامعة أسيوط عامة ومن أجل تنظيم الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروع 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر.

وأوضح الشرقاوي أنه بمقتضى هذا البرتوكول تلتزم المؤسسة برعاية مشروع إنشاء المستشفى لكونها المنسق العام لأي مجهودات تبذل في صالح المشروع وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والفني والمعنوي نحو سرعة إنشاء وتنفيذ مشروع مستشفى 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر وحشد الدعم المجتمع اللازم لإتمام المشروع.