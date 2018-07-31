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الوطن

الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

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محافظ مطروح يعتمد خفض القبول بـ"الثانوية العامة" لـ180 درجة

محافظ مطروح يعتمد خفض القبول بـ"الثانوية العامة" لـ180 درجة

جامعة طنطا ترقي 9 أعضاء هيئة تدريس.. وتعين 17 مدرسا

جامعة طنطا ترقي 9 أعضاء هيئة تدريس.. وتعين 17 مدرسا

كلية التجارة تفوز بالمركز الأول بمسابقة "التميز بين مكتبات جامعة طنطا"

كلية التجارة تفوز بالمركز الأول بمسابقة "التميز بين مكتبات جامعة طنطا"

بالتفاصيل| الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات المرحلة الأولى والثانية

بالتفاصيل| الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات المرحلة الأولى والثانية

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