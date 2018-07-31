تقدم الدكتور فوزي نعيم محروس، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ورئيس بحوث متفرغ بقسم بحوث الأرز ورئيس مجلس التقاوي، بمذكرة للعرض على الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفض استيراد الأرز المقشور لسرعة تزنخه.

وذكر محروس، في مذكرته، أن الأرز المقشور يحتاج خلال مرحلة النقل إلى الحفظ في درجة حرارة تصل إلى 5 درجة مئوية لوقف التزنخ، مشددة على ضرورة عدم السماح باستيراد الأرز الشعير لما يحمله من أمراض.

وأوضحت المذكرة أن قشرة الأرز تحمل أمراض وحشرات أو بذور حشائش غير موجود في مصر، ما يؤدي إلى تدمير أصناف الأرز المحلية، مشيرة إلى أنه سبق حدوث ذلك خلال فترة سابقة، وأدى استيراد أرز الشعير إلى توطن مرض التفحم الكاذب في حقول المزارعين، وما زالت مصر تعاني من آثاره حتى الآن.