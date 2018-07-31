وزير التموين : اللى سايب مراته على بطاقة والدها "هذا لا يصح"

حذر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين من استمرار نقص بيانتهم السليمة ببطاقات التموين خلال الفترة المقبلة.

وداعب الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، الحاضرين قائلًا: "اللي سايب مراته على بطاقة والدها، واللي سايب نفسه على بطاقة والده، هذا الكلام لا يصح بشكل عام، ولن أقبل به، لا بد أن تكون البطاقات بها كل الأفراد الحقيقيين ومدون بيانتهم بشكل واضح".

وتابع الوزير موجها حديثه للمواطنين المتوجهين لإضافة المواليد: "الناس اللي هاتيجي في الأسبوع الأول هانشتغل في البطاقات اللي أولها من على اليمين صفر، ومن ثم التسلسل اللي معلن عنه في الضوابط، كل أسبوع وفقا للرقم المعلن عنه منعا للازدحام والتكدس".