انتهى الفنان إدوارد من تصوير كليب جديد بعنوان "مفيش مني"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل وهندسة صوتية أحمد رؤوف، ومن المقرر إذاعتها، غداً، عبر تطبيق "أنغامي".

وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم "عش الدبابير"، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة رانيا يوسف، حيث تعيده تلك الأغنية للغناء بعد غياب دام 10 سنوات، منذ أخر أغنية قدمها في فيلم "كباريه" عام 2008.

يذكر أن إدوارد يشارك في بطولة فيلم "الرجل الأخطر"، المعروض حالياً بدور العرض، من بطولة سامح حسين ورحمة حسن وأحمد حلاوة، من تأليف جوزيف يوسف وإخراج مرقس عادل.