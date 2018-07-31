رافق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موكب الأنبا أبيفانيوس أسقف رئيس دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، الذي تحرك من الكنيسة الأثرية بالدير في اتجاه طافوس الرهبان (المقبرة التي يدفن بها رهبان الدير)، عقب انتهاء صلوات التجنيز.

وتلا البابا الصلوات الختامية أمام المكان الذي وضع فيه الجثمان بالطافوس، وهي عبارة عن نص كنسي تحمل كلماته وصية الأب الراحل لأبنائه الرهبان.

وكان البابا على رأس الحضور في الجنازة، بمشاركة كبيرة من أساقفة ومطارنة الكنيسة والكهنة والرهبان وأسرة الأسقف الراحل.