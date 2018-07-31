استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، الدكتور عمرو حسانين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية، وأحد العلماء المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، والذي انعقد بمحافظة الأقصر فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض حسانين، خلال الاجتماع، نتائج لقائه بالمسؤولين بوزارة الإنتاج الحربي لبحث تصنيع جهاز تدوير مخلفات لإنتاج الغاز العضوي "بايوجاز"، موضحا عقد عدة دراسات والمشروع قيد الدراسة لبدء تنفيذه.

وأضاف أنه يجري استخدام كافة أنواع المخلفات في استخلاصه، وطبق ذلك في دول كثيرة وهو غاز شبيه بالغاز الطبيعي يصلح للاستخدام المنزلي، كما أنه يساعد في إنتاج سماد عضوي للأرض تستفيد منه بشكل كبير، مشيرا إلى إمكانية إنتاج البايوجاز من قش اﻷرز والاستفادة منه في تحويله من مصدر استهلاك وملوث للهواء إلى مصدر منتج ومحافظ على البيئة.