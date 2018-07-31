أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دعمها الدائم للعلماء وخبراء مصر بالخارج، مشيرة إلى قرب الانتهاء من إنشاء جمعية "مصر تستطيع" التي ستكون بمثابة مؤسسة تضم كافة العلماء والخبراء من المصريين بالخارج.

جاء ذلك اليوم خلال استقبال الوزيرة الدكتور عمرو حسانين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية، وأحد العلماء المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، والذي انعقد بمحافظة الأقصر فبراير الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت الوزارة، في بيان، الاتفاق على الإعداد لورشة عمل بحضور العلماء والخبراء الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، لدراسة نتائجه في ديسمبر المقبل.

وقدم الدكتور عمرو حسانين للسفيرة نبيلة مكرم، اقتراح بإصدار دورية علمية باسم "مصر تستطيع" تجمع الدراسات التطبيقية القابلة للتنفيذ، وفقا للمقاييس المصرية.