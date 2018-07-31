قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم قائد الجيش الليبي، إن دور قطر وتركيا في تخريب ليبيا ليس مجرد تكهنات واتهامات بل لديهم الأدلة القاطعة، من داخل تلك الدول.

وأضاف المسماري خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قطر هي الممول الرئيسي للإرهاب، وبن لادن قال سابقًا إن قطر هي المكان الجيد لانتشار فكر القاعدة.

وتابع المسماري أن تركيا وفرت الإمكانيات والمستشفيات والإمداد اللوجيستي والذخائر والأسلحة، ووفرت الغطاء الإعلامي وكل قنوات الإرهاب تبث من داخلها.

واستكمل المسماري أن أغلب من أتى من الإرهابيين لليبيا من إيران، وهو ما أثببته وثائق "بوت أباد"، التي نشرتها المخابرات الأمريكية في 2017.