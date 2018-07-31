قال بشار الجعفري، ممثل الحكومة السورية في مفاوضات الاستانا، إن الاجتماع الخاص بالحكومة السورية خلال مفاوضات الأستانة كان مثمرًا مثل بحث موضوع عودة الاجئين السورين إلى وطنهم الأم سوريا، موضحًا أن هناك معوق رئيسي في عودة الاجئين السوريين مرة أخرى للداخل السوري.

وأضاف الجعفري خلال مؤتمر صحفي له في مدينة سوتشي السورية أن المعوق الرئيسي هو استمرار فرض العقوبات القصرية الأحادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الكبري، موضحًا أن الحكومة السورية تحث المجتمع الدولي على تقديم كل المساعدات الازمة لتأمين العودة الآمنه والحياة الكرية وفرص العمل لهؤلاء اللاجئين السوريين.