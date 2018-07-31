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الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

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بالصور| مشاهد الوداع الأخير للأنبا إبيفانيوس.. "القدر" يلاحق البابا

بالصور| مشاهد الوداع الأخير للأنبا إبيفانيوس.. "القدر" يلاحق البابا

وزير الطيران يوجه بتطوير غرفة إدارة الأزمات لمواجهة أي طارئ

وزير الطيران يوجه بتطوير غرفة إدارة الأزمات لمواجهة أي طارئ

الجمعة.. حفل غنائي لـ"أبو الليف" في كاليفورنيا

الجمعة.. حفل غنائي لـ"أبو الليف" في كاليفورنيا

بالصور| جامعة حلوان تكرم وزير الشباب والرياضة

بالصور| جامعة حلوان تكرم وزير الشباب والرياضة

غدا.. وصول وفد بحريني للتعاون مع المهرجان القومي للمسرح

غدا.. وصول وفد بحريني للتعاون مع المهرجان القومي للمسرح

"القومي للتدريب" يعلن معايير اعتماد مراكز "مرشدي تعافي الإدمان"

"القومي للتدريب" يعلن معايير اعتماد مراكز "مرشدي تعافي الإدمان"

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