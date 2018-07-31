قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، إن عام 2019، محطة فارقة في منظومة التعليم في مصر، لجهود الدولة لتوفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتحقيق هذا التطوير.

وأضاف، النائب أن هذا التطوير يشمل كافة الفئات التعليمية، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تخصيص 20% من المنح الدراسية سواء في الداخل أو الخارج لكوادر التعليم لمده 10 سنوات، سيكون له أثر إيجابي على العملية التعليمية.

وأشاد، بما عرض في المؤتمر من شرح تفصيلي لتطوير العملية التعليمية، والتي تشمل إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل المعلمين، لضمان نجاح تنفيذ عمليه التطوير، والعمل علي تحسين الكوادر التعليمية في مصر والإرتقاء بالمنظومة بكافة جوانبها.

ومن ناحية أخرى، أكد النائب فايز بركات، على أهميه زيادة رواتب المعلمين لضمان نجاح تطوير العملية التعليمية والحد من الدروس الخصوصية، بمايشمل خطة تطوير التعليم في مصر.