يغادر مطار القاهرة صباح الخميس المقبل، أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية متوجهين إلى المدينة المنورة والبالغ عددهم 700 حاج يمثلون حجاج محافظات الجيزة ودمياط.

ويتوالى سفر أفواج حجاج جمعيات وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددهم 12 ألف حاج حتى يوم 14 أغسطس 2018، من مطارات القاهرة وبرج العرب والغردقة والأقصر وأسوان.

ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعثة الوزارة بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم أقصى جهد لخدمة الحجاج بدأ من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجاج إلى فنادقهم وتسكينهم وتوفير الكراسي المتحركة والخدمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومنح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى.

وأكد أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أن سفر أول افواج الحجاج والذي يبلغ عددهم 700 حاج سيكون يوم الخميس المقبل للمدينة المنورة، ثم بعد ذلك إلي مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية مناسك الحج لعدد 454 من محافظة الجيزة، 178 من دمياط، 41 للمؤسسة، ثم تليها خروج الـفواج ليوم الجمعة 3 أغسطس بواقع 357 من المنوفية، 90 بورسعيد، 89 الدقهلية، 96 المنوفية، ثم يوم السبت 4 أغسطس بواقع 321 من محافظة القاهرة، 98 من الجيزة، 134 الإسماعيلية، 86 السويس.

وأضاف أن بعثة الوزارة سوف تتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة، مع التنبيه باتخاذ جميع الإجراءات لتذليل أي عقبات تواجه الحجاج مع تحسين مستوي الخدمات في أماكن تأدية المشاعر المقدسة، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير الصحة بشأن توقيع الكشف الطبي على الحجيج، والتنسيق مع وزارة الاوقاف لتوعية الحجيج عن شروط أداء مناسك الحج وآدابه حيث تم تخصيص 15 واعظًا لتوعية بالمناسك.