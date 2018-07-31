استمرارًا لعرض الأفلام الفائزة بالدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، في السبت الأول من شهر أغسطس الساعة الثامنة مساء، الفيلم الروائي الطويل "بنزين" للمخرجة سارة العبيدي، يعقب الفيلم ندوة تديرها المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان المهرجان.

"بنزين" هو الفيلم الفائز بجائزتين من مهرجان الأقصر، حيث فاز الفيلم بجائزة أحسن إسهام فني وذهبت للمثلة التونسية سندس بالحسن، وجائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين باسم المخرج الراحل رضوان الكاشف لأحسن فيلم يتناول قضية أفريقية.تدور أحداث الفيلم حول أب وأم ، ليس لديهما أية أخبار عن ولدهما "أحمد" الذي هاجر إلى إيطاليا هجرة غير شرعية لشهورولم تصدر عنه أي أخبار، يعيشان في عذاب، حيث تنتشر قصص متضاربة حول مصير ولدهما الوحيد .

وفاز الفيلم بعدة جوائز دولية منها جائزة معهد العالم العربي بباريس كأفضل فيلم روائي، وجائزة العمل المتكامل في مهرجان السينما التونسية وجائزة أحسن دور دور نسائي للممثلة سندس بالحسن في مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة، كما شارك في المسابقة الرسمية في المهرجان الدول للأفلام الفرانكفونية ببلجيكا، كما شارك في مسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي الدولي ويعد "بنزين" هو الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجته سارة العبيدي بعد إخراجها عدد من الأفلام الروائية القصيرة.