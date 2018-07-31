يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "حدث في بلاد السعادة"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، الخميس 9 أغسطس التاسعة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

تدور أحداث العمل في إطار موسيقي استعراضي في "اللا مكان واللا زمان" حول "حطاب" فقير يري أن أحوال بلاد السعادة لا تعجبه، فيقرر أن يذهب للحاكم لكي يواجهوا المشكلات التي يعاني منها أهل البلد، فيصبح هو الحاكم لكن بشرط، وهذا الشرط الخفي هو ما يسبب العديد من الأزمات التي تكشفها المسرحية.

"حدث في بلاد السعادة" إنتاج فرقة المسرح الحديث وتأليف وليد يوسف، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان ومجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم استعراضات كريمة بدير، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقي محمد مصطفى، أشعار حمدي عيد و"3D mapping" رضا صلاح وإخراج مازن الغرباوي.