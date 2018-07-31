تغيب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن افتتاح ملتقى التوظيف الـ5 بالإسماعيلية والذي جرى افتتاحه اليوم، بمقر قصر ثقافة الإسماعيلية بحضور نفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة ما يقرب من 30 شركة استثمارية كبرى بواقع 2000 وظيفة عمل متنوعة.

وأثار غياب وزير القوى العاملة، استياء عدد من الحضور خاصة وأن تغيبه أدى إلى تأخر افتتاح فعاليات الملتقى في الوقت الذي أعلن الشباب عن رغبتهم في الالتقاء بالوزير لعرض بعض الاستفسارات الملحة عليه والتي تبحث عن إجابة محددة وقاطعة بالنسبة لأصول بنود التعاقد بينهم وبين الشركات الطارحة للوظائف بما يضمن حقوقهم، إلا أن بعض الشباب لفت إلى أن محافظ الإسماعيلية أدى الدور وأجاب على عدد من الاستفسارات.

وقال محمد بسيوني مصطفى، حاصل على بكالوريوس هندسة، كنت أتمنى حضور الوزير للالتقاء به وعرض عدد من الأسئلة البعيدة عن الوظائف الحكومية وإن كان للوزارة أدوار أخرى متعددة في تأهيل للشباب وإعادة تدريبه بشكل مفعل وواقعي وبعيدا عن تصريحات في الغالب ليست حقيقية.

واتفق عدد آخر من الشباب على نفس الآراء إلا أن مجموعة منهم أشارت إلى أن حضور الوزير أو تغيبه لم يفرق كثيرا المهم أن الوظائف قد حضرت.