650 جنيها منحة عيد الأضحى للعاملين في جامعة بنها

وافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه أمس، على ما عرضته سامية عبدالحميد، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، بمنح جميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها وللعاملين بالمستشفيات الجامعية وبمختلف درجاتهم الوظيفية مبلغ 650 جنيها منحة لعيد الأضحى المبارك على أن يجري تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة.

واعتمد الدكتور يوسف القاضي، رئيس الجامعة، قرار المجلس وقدم التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحي، مطالبهم بزيادة الجهود المبذولة ورفع كفاءة الأداء في مختلف إدارات الجامعة وكلياتها ومستشفياتها الجامعية.