وصل، منذ قليل، وزراء "النقل" الدكتور هشام عرفات، و"التخطيط" الدكتورة هالة السعيد، و"الإنتاج الحربي" الدكتور محمد العصار، إلى طريق القوس الشمالى الغربي للدائري الإقليمى، منذ قليل، لبدء تفقد التجهيزات النهائية للطريق، برفقة اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، قبل افتتاحه رسميا خلال شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن طريق القوس الشمالى الغربى على الطريق الدائرى الإقليمى، الممتد من التقاطع مع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في بنها، حتى التقاطع مع طريق "القاهرة ـ الإسكندرية" الصحراوي بطول 57 كيلومتر سيكون جاهزا للافتتاح، خلال شهر أغسطس المقبل، وأن الطريق الدائرى الإقليمي الذى تصل أطواله إلى نحو 400 كيلومتر، يعتبر أهم مشروع مروري نفذته الدولة خلال الفترة الماضية.