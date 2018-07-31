أعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن إحالة واقعة تعدي مديرة مدرسة على معلم، أثناء امتحانات نهاية العام، أمام الطلاب، إلى النيابة الإدارية، لفتح تحقيق في الموضوع، واستبعاد طرفي الواقعة من العمل بالمدرسة إلى العمل بديوان إدارة تعليم بني سويف.

وأضاف وكيل الوزارة، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن المديرية تولت التحقيق في الواقعة ونظرًا لجسامتها وتأثيرها السلبي على المنظومة التعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن الواقعة تعود عندما تقدم أحد معلمي مدرسة علية رشدي الإعدادية، "بشكوى من اعتداء مدير المدرسة عليه أمام الطلاب وقت أداء أحد الامتحانات، حيث تعدي عليه بالقول وجذبه من ملابسه بطريقة غير مناسبة، وأنه قد تأثر بشدة من هذا التعامل السيئ معه من قبل المدير" على حد تعبيره، وبالفعل جرى رفع الموضوع إلى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، والذي أمر وقتها بسرعة التعامل القانوني مع تلك الواقعة والتي وصفها بالجسيمة.

تابع محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، مستجدات واقعة اعتداء مدير مدرسة علية رشدي الإعدادية بنات بالقول والفعل على أحد المعلمين بالمدرسة أمام الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، حيث أمر المحافظ وقت حدوث الواقعة بسرعة بحث ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الصدد، مشددا على جسامة المخالفة والتي تؤثر قطعا بالسلب على وجدان وعقول الطلاب وعلى صورة المنظومة التعليمية بأكملها.