أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل خمسة من عناصر حركة "حسم" الإرهابية، خلال اشتباكات بمنطقة العبور في محافظة القليوبية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم، إن المقتولين هم: القيادي محمد عبد الرحمن حسان، أحد المتورطين في واقعة اغتيال الضابط إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، وتامر أحمد شعبان، وعبد الله يوسف محمد فرج، وأسامة بحر أحمد.

كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط خمسة عناصر آخرين في منطقة المرج بالقاهرة، وهم: علي عبد القادر علي، وإسلام رأفت عبد المحسن وعبد الباس شكري عبد الوهاب، ونور الدين عبد الله، ومحمد زين الدين سيد وبحوزتهم أسحلة نارية.

كما ضبطت ست بنادق آلية وبنادق خرطوش وكمية من الذخيرة في وكر تابع لحركة "حسم" بمنطقة السلام.