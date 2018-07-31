تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
وليد أزارو لعماد متعب بعد اعتزاله: "بالتوفيق يا ملك الدقيقة 90"
بالصور| "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل 5 من كوادر "حسم" في العبور
بالفيديو| لحظة هروب آلاف الكناغر من مزرعة أسترالية
حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور
"أون سبورت": فاوضنا عماد متعب للانضمام للقناة منذ عامين ورفض
استمرار فعاليات دورة تعليم الحرف اليدوية للسيدات في الغردقة
اختيارات الوطن
بعد واقعة القصر العيني.. تعرف على قانون استئصال القرنية من المتوفين
حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور
أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"
شقيق صاحب "قرنية قصر العيني" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل القضية: "الحقونا"
في ذكرى ميلاده.. رحلة سعيد صالح من "زقاق المدق" إلى "قاعدين ليه"
بعد ميل عقار أسيوط.. خبراء يوضحون المعايير الواجب مراعاتها في البناء
الأكثر قراءة
"قصر العيني": القانون يتيح للمستشفيات أخذ قرنية عين الميت دون علم أهله
ما أسباب اختيار بعض الشباب للمترو وسيلة للانتحار؟
مواطنة عن اعتداء سائق "كريم" عليها: "فضل يشتغل في الشركة شهر بعدها"
رعب في سمنود بسبب ظهور ثعبان كوبرا.. ومواطن يضعه في "بيت زجاجي"
مجلة أمريكية: مصر ستصبح أكبر مُصدّر للطاقة فى العالم
"محمد تحدى التحدي".. رفضته كلية الطب بسبب إعاقته.. والسيسي رد اعتباره بمؤتمر الشباب
راقصة المترو: "شتموني بألفاظ بشعة.. واتعملنا قضية رأي عام"
3 أيام للتظلم من حركة الداخلية.. و10 أغسطس استلام الضباط مواقعهم
"تنقلات الداخلية": محمد عبدالرازق مديرا لمرور القاهرة
"كريم" عن اتهام سائق بالشركة بالاعتداء الجنسي: "ممكن يكونوا اختلفوا"
الصعيدية الطامحة بلقب أول طيارة حربية مصرية لـ"الوطن":السيسي لن يخذلني
بعد زواج 6 سنوات الزوجة «اللعوب» مصيرها الطلاق
عاجل