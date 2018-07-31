أعلن الإليزيه اليوم، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيلتقي رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مساء الجمعة في قلعة بريجانسون (جنوب فرنسا).

وستتناول المحادثات خصوصا ملف بريكست فيما المفاوضات تتعثر حول التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتنظيم عملية الخروج ووضع أسس لعلاقة مستقبلية.

وبعد عقد اجتماع عمل، من المقرر أن تشارك ماي مع زوجها فيليب في عشاء خاص مع ماكرون وزوجته، في هذا المقر الذي يمضي فيه الرئيس الفرنسي إجازته الصيفية، وذلك بعد عقد اجتماع عمل.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت، خلال زيارته باريس الاثنين عن "قلقه من خطر فعلي لحصول بريكست من دون اتفاق".

وأضاف عبر إذاعة فرنسا الدولية أن الحكومة البريطانية اقترحت حلا ولكن أخشى أن كثيرين في الاتحاد الأوروبي يعتقدون أنه يكفي الانتظار مدة أطول لتغير بريطانيا موقفها.