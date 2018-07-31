تسجيل الدخول

الوطن

عهد التميمي: سأدرس القانون للدفاع عن قضية وطني

أحدث الأخبار

وليد أزارو لعماد متعب بعد اعتزاله: "بالتوفيق يا ملك الدقيقة 90"

وليد أزارو لعماد متعب بعد اعتزاله: "بالتوفيق يا ملك الدقيقة 90"

بالصور| "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل 5 من كوادر "حسم" في العبور

بالفيديو| لحظة هروب آلاف الكناغر من مزرعة أسترالية

بالفيديو| لحظة هروب آلاف الكناغر من مزرعة أسترالية

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

"أون سبورت": فاوضنا عماد متعب للانضمام للقناة منذ عامين ورفض

"أون سبورت": فاوضنا عماد متعب للانضمام للقناة منذ عامين ورفض

استمرار فعاليات دورة تعليم الحرف اليدوية للسيدات في الغردقة

استمرار فعاليات دورة تعليم الحرف اليدوية للسيدات في الغردقة

اختيارات الوطن

بعد واقعة القصر العيني.. تعرف على قانون استئصال القرنية من المتوفين

بعد واقعة القصر العيني.. تعرف على قانون استئصال القرنية من المتوفين

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"

أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"

شقيق صاحب "قرنية قصر العيني" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل القضية: "الحقونا"

شقيق صاحب "قرنية قصر العيني" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل القضية: "الحقونا"

في ذكرى ميلاده.. رحلة سعيد صالح من "زقاق المدق" إلى "قاعدين ليه"

في ذكرى ميلاده.. رحلة سعيد صالح من "زقاق المدق" إلى "قاعدين ليه"

بعد ميل عقار أسيوط.. خبراء يوضحون المعايير الواجب مراعاتها في البناء

بعد ميل عقار أسيوط.. خبراء يوضحون المعايير الواجب مراعاتها في البناء

الأكثر قراءة

عاجل