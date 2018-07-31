استمع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، لمشكلات ومطالب 20 مواطنًا من الحالات الإنسانية باللقاء المفتوح الأسبوعي للمواطنين، بحضور المهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية وكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأمر المحافظ، خلال اللقاء بعلاج اثنان من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة على نفقة الدولة وتوفير فرصتي عمل بالقطاع الخاص براتب شهري من مديرية القوى العاملة، بالإضافة لعمل معاش شهري، وتسليمهم إعانة فورية قدرها 3 آلاف جنيه، مقرراً إعفاء نجل إحدى المواطنات من المصاريف الدراسية وعمل كشك لها ومعاش شهري، موجهاً وكلاء وزارات الصحة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي ورؤساء الأحياء والمراكز المختصة، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين التي تمت الموافقة عليها كل في تخصصه.

وفي ذات السياق قرر الشعراوي، توفير علاج على نفقة الدولة لابنة إحدى المواطنات وإدراج والدتها بمعاش تكافل وكرامه، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتوفير معاشات شهرية وعلاج على نفقة الدولة وتوفير أكشاك لعدد من المواطنين.

ووجه المحافظ، جميع القيادات التنفيذية، بضرورة التجاوب والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وسرعه حلها، مؤكداً أن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافه قطاعات المرافق والخدمات، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الكامل من أجل المواطن الدقهلاوي في جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة.