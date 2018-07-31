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الوطن

عهد التميمي: سأدرس القانون للدفاع عن قضية وطني

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لماذا تتمتع ملكات النحل بذاكرة قوية؟

لماذا تتمتع ملكات النحل بذاكرة قوية؟

وليد أزارو لعماد متعب بعد اعتزاله: "بالتوفيق يا ملك الدقيقة 90"

وليد أزارو لعماد متعب بعد اعتزاله: "بالتوفيق يا ملك الدقيقة 90"

بالصور| "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل 5 من كوادر "حسم" في العبور

بالفيديو| لحظة هروب آلاف الكناغر من مزرعة أسترالية

بالفيديو| لحظة هروب آلاف الكناغر من مزرعة أسترالية

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

"أون سبورت": فاوضنا عماد متعب للانضمام للقناة منذ عامين ورفض

"أون سبورت": فاوضنا عماد متعب للانضمام للقناة منذ عامين ورفض

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بالصور| "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل 5 من كوادر "حسم" في العبور

بالصور| "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل 5 من كوادر "حسم" في العبور

بعد واقعة القصر العيني.. تعرف على قانون استئصال القرنية من المتوفين

بعد واقعة القصر العيني.. تعرف على قانون استئصال القرنية من المتوفين

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

حركة الداخلية: 114 قيادة شابة.. وإحالة دفعات 78 و79 و80 للمعاش.. وتغيير نصف قيادات المرور

أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"

أغرب طلبات النواب من وزير التعليم: "وكيل الوزارة بيسخف عليا"

شقيق صاحب "قرنية قصر العيني" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل القضية: "الحقونا"

شقيق صاحب "قرنية قصر العيني" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل القضية: "الحقونا"

في ذكرى ميلاده.. رحلة سعيد صالح من "زقاق المدق" إلى "قاعدين ليه"

في ذكرى ميلاده.. رحلة سعيد صالح من "زقاق المدق" إلى "قاعدين ليه"

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