قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن مخصصات الوزارة حوالي 87 مليار جنيه من موازنة الدولة، ونعمل على عدم إضافة أي عبء على الموازنة من إضافة المواليد.

وأضاف "كمال" في حوار لبرنامج "رأي عام"، قناة "TEN"، الثلاثاء، أن وزارة التموين حققت المعادلة الصعبة بتقديم سلع بأسعار مناسبة في منافذ كثيرة.

وتابع: "نجحنا في توفير سلع جيدة بأسعار مناسبة في منافذ تليق بالمواطن المصري، ولدينا احتياطي ضخم في السلع الاستراتيجية من زيت وسكر وأرز ولحوم".

وأوضح أن "اللحوم المجمدة بـ45 جنيهًا، والمواطن ممكن يأخذ الفراخ والأسماك من منافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية بفارق نقاط الخبز".