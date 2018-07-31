أعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، أن 2102 مواطن دفعوا المقدمات لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع «سكن مصر»، التى تطرح الوزارة بها أكثر من 20 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر «غرب أسيوط»، وغرب قنا، وذلك بنظام القرعة العلنية، حتى الاثنين الماضى.

وأوضح «مدبولى» فى بيان، اليوم، أن الحجز ودفع المقدمات مستمر حتى 16 أغسطس 2018، طبقاً للإجراءات الواردة بكراسة الشروط، مشيراً إلى أن الوحدات المطروحة بمساحة 115 متراً مربعاً.

وقال طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن سحب كراسات الشروط مستمر من أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، حيث تم سحب 16171 كراسة حتى أمس.

وأعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، اليوم، عن فتح 3 مراكز جديدة لخدمة المواطنين المُتقدمين والحاجزين بمختلف المشروعات المتاحة بالصندوق، ليصبح إجمالى عدد مراكز خدمة العملاء المتوافرة 13 مركزاً بمختلف أجهزة المدن والمحافظات.

فى سياق آخر، أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، انسحاب شركة «نوفاذا استانزا» للاستثمار العقارى من العاصمة، وعدولها عن إتمام المشروع الذى كان مزمعاً تنفيذه على 29 فداناً فى الحى السابع، وقال خالد الحسينى، المتحدث باسم «العاصمة الإدارية»، إن «نوفاذا» تتحمل مسئوليتها بإعادة المقدمات لحاجزى الوحدات السكنية.