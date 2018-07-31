نصحت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، الحجاج المصريين، بعدم إهمال مظاهر الإصابة بنزلات البرد الحادة خلال أداؤهم موسم الحج المقبل.

وقالت الإدارة، في منشور توعوي حمل عنوان "معلومات تهمك عن الوقاية من فيروس الكورونا المستجد أثناء مناسك الحج والعمرة" وحصلت "الوطن" على نسخة منه، أن أعراض الإصابة بـ"الفيروس" تتراوح بين الحمي، والسعال، وضيق في التنفس، والالتهاب الرئوي الشعبي، كما تُصاب بعض الحالات بـ"إسهال"، وقيء"، موضحة أنه حال وصول المرض لمراحل متقدمة يُصاب المريض بمضاعفات خطيرة.

وأوضحت "مكافحة الأمراض المعدية"، أن مضاعفات قد تؤدي للوفاة، كما تُصيب بالفشل الكلوي، والالتهاب الرئوي الحاد، ناصحة الحجيج حال الشعور بأعراض هذا المرض بالتوجه إلى مقار البعثة الطبية للحج، أو طلب الخدمة الصحية من أقرب مستشفى حميات لتقييم الحالة، مع تغطية الفم والأنف بكمامة قدر الإمكان، وتجنب الاختلاط بالأخرين.

وأشارت إلى أن عوامل الخطورة للإصابة بالمرض تكون لدي كبار السن، والمصابون بالأمراض المزمنة، أو أمراض جهاز المناعة، ومخالطي الأبل، والقادمين من الدول التي يوجد بها حالات إصابة.

ونصحت المصابون بالمرض بعد تأكيد الإصابة، بالإكثار من تناول السوائل، والغذاء الصحي، وتناول الادوية الخافضة للحرارة والمسكنات، وأخذ قسط وافر من الراحة، واتباع طرق الوقاية من نقل العدوي.

وعن طرق انتقال "فيروس كورونا" للإنسان، قالت إنها الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، والاختلاط المباشر بالمصابين ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس.

وعن طرق الوقاية من الإصابة بالمرض، قالت الصحة، إنه يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة بعد السعال والعطس واستخدام دورات المياه وقبل التعامل مع الطعمة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية للمرضي، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف قدر الإمكان، مع العطس أو السعال أعلى الذراع وليس على اليدين لو لم يتوفر "منديل"، مع غسل الفواكه والخضر جيداً قبل تناولها، وتجنب تناول المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان سواء نيئة أو متوسطة الطهي.