اشتباك بالأيدي وشتائم داخل البرلمان الليبي بسبب الاستفتاء على الدستور

اندلع اشتباك بالأيدي واللكمات وتبادل الشتائم والاتهامات في قاعة البرلمان الليبي، أثناء جلسة مناقشة مشروع الاستفتاء على الدستور.

وكشف مقطع فيديو متداول من الجلسة، عن شتائم بين النائب عن مدينة الخمس غربا، أبو بكر بن ميلاد، وزميله بمجلس النواب العضو عن مدينة بنغازي شرقا، بدر النحيب، قبل أن تتحول إلى عراك بالأيدي وتهديدات بالضرب، وفقًا لصحيفة "المرصد" الليبية.

وحاول عدد من النواب الآخرين، التدخل وفض الاشتباك بين الجانبين، وكان ذلك بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي كان يرأس الجلسة ويطالب بالتهدئة.

وأظهرت هذه الحادثة، عمق الخلافات بين النواب بشأن مشروع الاستفتاء على الدستور وتباين الآراء حول موادّه، الأمر الذي دفع عقيلة صالح إلى تعليق التصويت على المشروع إلى الأسبوع بعد القادم.