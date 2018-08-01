"التضامن" تعلن بدء صرف معاشات أغسطس

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر أغسطس لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت "والي"، في بيان لها الثلاثاء، إلى أن المعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبار من اليوم الأربعاء أول اغسطس ومتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية ATM من خلال منافذ الصرف بمكاتب التأمينات.

وأضافت: "أما المعاشات المحولة إلى بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارا من الأحد 5 أغسطس".

وتابعت: "ومن المقرر صرف المعاشات المحولة إلى البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 أغسطس".

وأكد سامي عبد الهادي، رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويجري صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية ويصرف باقي أصحاب المعاشات والمستفيدين مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة".