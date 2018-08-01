أجرى كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمركز.

وقال رئيس المركز، في تصريحات صحفية، أمس، إنه تفقد مشروعات جار تنفيذها بقريتي غرب الموهوب والأمان، وعملية إنشاء محطة مياه شرب بقرية غرب الموهوب، وتبلغ تكلفتها 7 ملايين و500 ألف جنيه، وتنفذها شركة قها التابعة للإنتاج الحربي، وبتمويل من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف كمال، أنه تفقد أيضا عملية إنشاء وإحلال وحدة إطفاء بقرية غرب الموهوب، وتبلغ تكلفتها 2 مليون و 493 ألف جنيه وتنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة، كما تفقد عملية إنشاء 40 وحدة سكنية (سترة) بغرب الموهوب، وتبلغ تكلفتها 5 ملايين و800 ألف جنيه وينفذها جهاز التعمير بالوادى الجديد، كما جرى تفقد عملية إنشاء 50 منزلا ريفيا بغرب الموهوب بتكلفة 6 ملايين و600 ألف جنيه، كما تفقد عملية إنشاء محطة مياه شرب بقرية الأمان وتبلغ تكلفتها 7 ملايين و500 ألف جنيه بتمويل من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي.