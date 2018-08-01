"بيطري الوادي الجديد" ينتهي من حملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدي

انتهت أعمال الحملة القومية البيطرية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضآن، بمراكز محافظة الوادي الجديد، أمس الثلاثاء.

وقال الدكتور شنودة توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه جري تنفيذ الحملة لمدة شهر متواصل لتغطية جميع قرى ونجوع المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة (الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط).

وأضاف شنودة، أن المحافظة خالية حتى الآن من أي إصابة بمرض الجلد العقدي، وتقرر منع دخول أي ماشية من المنافذ الحدودية لها بالتنسيق مع مديرية الأمن، لمنع دخول أي حيوانات مصابة تتسبب في نقل المرض وظهوره بالوادي الجديد.