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عهد التميمي: سأدرس القانون للدفاع عن قضية وطني

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أديب عن تعادل الزمالك: "تفتكروا نكلم رئيسة كرواتيا يمكن تحل الموضوع"

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