يفتتح الدكتور صالح السحيباني الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري صباح اليوم، ورشة العمل التي تعقدها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من أغسطس المقبل، "الدورة الثالثة للإعلام الإنساني"، والتي تستضيفها جمعية الهلال الأحمر المصري في القاهرة تحت شعار "بالعمل نصنع الأمل"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتضمن الورشة مناقشة عدة محاور منها الإعلام الإنساني أثناء النزاعات المسلحة وتدريب على صناعة الفيلم الإنساني، وكذلك تدريب على الصياغة المثلى للبيانات الصحفية والنداءات الإنسانية، كما تتضمن ورشة عمل مائدة مستديرة عن واقع الاعلام الإنساني تجاه الازمات الراهنة.

يشارك في الورشة أكثر من 40 صحفيًا مصريًا من مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية ويحاضر فيها عدد من المتخصصين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وكذلك من الهلال الأحمر المصري، ومدربين من محطة بي بي سي.

وستعلن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بهذه المناسبة عن مسابقة بين الصحفيين لصناعة فيلم إنساني قصير.