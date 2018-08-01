قرى بمركز الداخلة تخصص 3 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات تحسين البيئة

قال صابر عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرى القصر بمركز الداخلة، في محافظة الوادي الجديد، الثلاثاء، إنه جرى تخصيص 3 ملايين و150 ألف جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2018 - 2019، لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالقرية الأم والقرى التوابع لها.

وأضاف صابر أنه جرى طرح تنفيذ مشروعات فى مجال الكهرباء حيث سيجري تركيب محول قدرة 200 كيلو وات بمنطقة تقسيم عين الدير، وزرع 10 أعمدة جهد منخفض لتحسين خدمة الكهرباء بالقرية.

وأوضح أن الخطة تتضمن رصف كيلو مترين بقرية عين الدير بتكلفة قدرها 2.5 مليون جنيه منها خمسمائة ألف جنيه من الخطة و2 مليون اعتماد من مديرية الطرق، كما جرى تخصيص 150 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة، بالإضافة إلى تخصيص 20 ألف جنيه للأثاث.